本木雅弘が主演を務める黒沢清監督最新作『黒牢城（こくろうじょう）』（6月19日公開）。日本映画界をリードする俳優と世界三大映画祭の常連監督による初タッグは、公開前から早くも注目を浴びている。クランクイン！では豪華俳優陣が集結した撮影現場に潜入取材を敢行。実力派キャストと熟練のスタッフが“新しい時代劇映画の古典”を目指し奮闘した現場をレポートする。さらに初の時代劇に挑んだ監督の黒沢や、本作で企画・プ