◆欧州ＣＬ▽準決勝第１戦パリＳＧ５―４バイエルン（２８日、パルク・デ・プランス）前回王者のパリＳＧ（フランス）がホームで過去６度優勝のバイエルン（ドイツ）に５―４で勝利した。壮絶な打ち合いとなった一戦。先制点はバイエルンだった。前半１７分にケインがＰＫを決めて先制した。しかし、同２４分にパリＳＧのクバラツヘリアが左サイドでボールを受けると、ドリブルでエリア内に侵入し、右足シュートをゴール右