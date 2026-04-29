ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２９日、お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀が２８日に所属事務所の公式サイトで当面休養することを発表したことを報じた。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「心配なニュースですね」と切り出し「バナナマンの日村さん、しばらく休養することになりました」と伝えた。番組では、街頭で日村の休養についての人々の声などを報じた。このＶＴＲ