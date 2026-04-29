アメリカ・ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで展開されている『ONE PIECE（ワンピース）』のレストランが、いまSNSを中心に注目を集めています。中でも話題となっているのが、“ワンピ飯”のクオリティ。テーマパークの食事とは思えない再現度に、驚きの声が広がっています。 「これがテーマパークの料理？」圧倒的なビジュアル 登場したのは、サンジのキッチンを再現したレストラン「S