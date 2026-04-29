球団発表米大リーグ、ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でマーリンズとの一戦に臨む。試合から2時間前、球団から金銭トレードを巡る一報が舞い込み、日本ファンから反響が寄せられている。ドジャースは同日、公式Xで「ドジャースはブルージェイズから内野手兼外野手のタイラー・フィッツジェラルドを金銭トレードで獲得した。40人枠を空けるため、ドジャースは右腕ランドン・ナックを60日間の負傷者リスト（IL）に移行