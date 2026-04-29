〈初めて男性を好きになったとき「女性の身体だったらよかったな」と…“可愛すぎるオネエ”としてブレイクしたゆしんが明かす、自身のジェンダーと性のこと〉から続くかつて、“可愛すぎるオネエタレント”としてテレビに引っ張りだこだった、ゆしん。華やかな笑顔と軽快なトークで人気を博した一方、その裏では想像を超える苦悩と葛藤を抱えていた。テレビの第一線から少し距離を置いた今、これまでの壮絶な半生について、率直