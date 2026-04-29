レアルの次期監督にモウリーニョ氏が浮上スペイン1部レアル・マドリードは、新たな指揮官としてポルトガル人のジョゼ・モウリーニョ氏を招聘する可能性が浮上している。現在チームを率いるアルバロ・アルベロア監督の後任候補リストの中で、かつて指揮を執った名将が「ポールポジションに立っている可能性がある」と現地メディア「マルカ」が報じている。2010年から3シーズンにわたりチームを指揮した経験を持つ指揮官の再登板