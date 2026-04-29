〈中学時代は不良の番長→鑑別所に入っている間に恋人が妊娠して女性不信→東京に出て“オネエタレント”に…『This is I』にも出演のゆしんが語る“壮絶すぎる半生”〉から続くかつて、“可愛すぎるオネエタレント”としてテレビに引っ張りだこだった、ゆしん。華やかな笑顔と軽快なトークで人気を博した一方、その裏では想像を超える苦悩と葛藤を抱えていた。テレビの第一線から少し距離を置いた今、これまでの壮絶な半生につ