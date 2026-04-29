グループ防弾少年団（BTS）が米国テキサス州エルパソで地域社会への貢献を認められ、特別賞を受賞することになった。所属事務所のBIGHIT MUSICによると、エルパソ郡委員会は27日（現地時間）、BTSに「Estimado Amigo」賞を授与することを決め、公演が開かれる来月2〜3日を「エルパソBTSウィークエンド」に指定する決議案を採択した。エルパソ側はBTS公演が観光活性化と地域の自負心の向上に貢献した点を高く評価した。また、音楽に