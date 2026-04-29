代表的な対北朝鮮強硬派のビクター・チャ米戦略国際問題研究所（CSIS）韓国部長が米国の対北朝鮮政策は「失敗した」と公式宣言し、北朝鮮との「冷ややかな平和（Cold Peace）」を骨子とする政策の大転換を提案した。チャ氏は28日（現地時間）、ワシントンで韓国取材陣に対し、「過去30年間の米国の政策は非核化（CVID）を目標に制裁を手段としてきたが、北朝鮮の核開発を防ぐことはできなかった」とし、政策の失敗を認める実務的な