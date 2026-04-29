2026年のゴールデンウィークは、晴れや曇りが多い予報。最高気温も25℃前後と初夏の暑さが到来しそうだ。そんなゴールデンウィーク期間の4月29日（水）から5月6日（水）まで、箱根で「箱根ビールフェスタ2026」が開催される。どのようなビールが並ぶのか。蛇口からビール!?夢の「蛇口ビール」が楽しめる2026年4月29日（水）〜5月6日（水）のゴールデンウィーク期間中、鈴廣かまぼこの里にて「箱根ビールフェスタ2026」が開催され