FIFA（国際サッカー連盟）は28日、FIFAワールドカップ2026で新たなルールを採用することを発表した。28日にカナダのバンクーバーで開催された国際サッカー評議会（IFAB）の特別会議が行われた結果、差別的な行為を隠すために口を覆う選手にレッドカードを科すことを全会一致で承認。また、審判の判定に抗議してピッチを去った選手に加え、審判が選手にピッチを離れるよう促す場合もレッドカードの対象となることになった。選