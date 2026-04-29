「あなたには殺人の容疑がかかっている」などとする警察官を名乗るウソの電話を発端に下関市に住む70代の女性が現金50万円をだましとられる詐欺事件が発生しました。下関警察署の発表によりますと4月15日、下関市に住む70代の女性のスマートフォンに＋1からはじまる電話番号から着信があり、愛知県警の警察官を名乗る男から「あなたの口座に不正な現金の振り込みがある。振り込んだ者が亡くなったため、あなたには殺人の容疑