“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの半生を描く伝記映画『Michael／マイケル』が、海外で歴史的な大ヒットスタートを記録する中、キャラクターポスター4種が公開された。【動画】映画『Michael／マイケル』最終トレーラー本作は4月24日より世界82の地域、2万3230劇場、5万529スクリーンで公開され、全世界で2億1740万ドルを記録。『ボヘミアン・ラプソディ』や『オッペンハイマー』などを超え、伝記映画史上No.1の