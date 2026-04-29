世界で唯一の高校ラグビー世代の国際大会、サニックスワールドラグビーユース交流大会が開幕。福岡県宗像市のグローバルアリーナで予選リーグの１日目８試合が行われました。 【画像で見る】大会が開かれているグローバルアリーナ（福岡・宗像市） 開幕戦は大阪桐蔭とニュージーランドの強豪・ロトルアボーイズが対戦 開幕戦は、大会３連覇を狙う