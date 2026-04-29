この物語の主人公は、熊本市に住む小学1年生 桜の季節、期待に胸を膨らませて小学校の門をくぐった新1年生。 ＜画像を見る＞小学生が実際に書いた絵思わずホッコリ 熊本市に住む健介くん（6歳・仮名）もその一人です。 入学から1週間。ついに、「人生初の給食」の日がやってきました。 しかし、その記念すべき一日は、彼にとって「衝撃」そして「絶望」へと変貌を遂げることになります。 健介くんが書いた一枚の絵、「ギャ