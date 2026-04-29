改札を通過した後に予定が変更となり、「乗車せずにそのまま出場したい」と考える場面もあるでしょう。しかし、その際に「入場料が必要」と案内され、疑問を感じる方も少なくありません。 実際には、鉄道の運賃制度においては、乗車の有無とは別に「入場」という行為自体に料金が発生する仕組みが設けられている場合があります。本記事では、電車に乗っていないにもかかわらず料金が発生する理由や、その制度の考え方につい