究極のおバカ集団が、笑いを求めてひたすらバカなことを繰り返す『ジャッカス』シリーズ5作目、涙の（？）最終作『Jackass: Best and Last』の予告編映像が公開された。そのおバカぶりは最後まで変わらない！ 2000年に米MTVでスタートした人気番組「ジャッカス」は製作25周年を迎えた。本家シリーズは3シーズンにわたり放送され、その後も映画『ジャッカス・ザ・ムービー』（2002）『jackas