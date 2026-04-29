シュークリーム専門店ビアードパパは、2026年5月1日から、毎年人気の期間限定商品「玉露抹茶シュー」を販売する。◆玉露抹茶シュー販売価格:320円(税込)販売期間:2026年5月1日〜6月30日深いコクと上品な渋みを持つ「宇治抹茶」と濃厚な旨みとまろやかな甘みが特徴の高級茶「玉露」を贅沢にブレンドした抹茶クリームを、ほろ苦いザクザク食感のショコラクッキーシュー生地に詰めた。口の中で芳醇なお茶の香りが広がり、抹茶本来の奥