【鈴仙・優曇華院・イナバ illustration by 羽々斬】 予約受付期間：4月29日10時～6月16日23時59分まで 12月 発送予定 価格：20,900円 フリューは、同社高品質ホビーブランド「F:NEX」よりフィギュア「鈴仙・優曇華院・イナバ illustration by 羽々斬」を4月29日10時より予約受付を開始した。発送は12月を予定し、価格は20,900円。 本商品はイ