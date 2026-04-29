アレン様 令和のカリスマとして人気を集めるマダムタレントのアレン様が28日、都内で行われた『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』（５月８日公開）ジャパンプレミア先行上映会に登壇した。パンツスタイルで登場したアレン様。「最強生物」と「サイコパス」という二つの脅威が融合した類を見ない恐怖を描いていると絶賛。さらに、自身は海洋恐怖症と明かし、深海の底知れぬ怖さを指摘しつつ、映画の構成を「中だ