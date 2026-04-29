女子バレーボールのVリーグを2連覇したルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズが28日、拠点を置く上田市で市長表彰を受けました。上田市役所を訪れたのは、Vリーグ・信州ブリリアントアリーズの選手や監督など約30人です。チームは3月、レギュラーシーズン1位でプレーオフに進出し、目標としていた2連覇を果たしました。この功績がたたえられ、去年に続き