デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる新企画「クローズアップ」（随時掲載）。今回は、ＤｅＮＡ・小杉陽太チーフ投手戦術・育成コーチ（４０）を取り上げる。現役引退後に起業し、ビジネスの世界へ。データ分析を野球のパフォーマンス向上へと落とし込む新たな視点を見いだし、２０２２年にコーチとして復帰した。守護神・山崎康晃投手（３３）の復活も支える同コーチの異色の経歴に迫った。