2月に左アキレス腱を断裂しリハビリ中の阪神・石井大智投手（28）が29日、ファーム本拠のSGL尼崎で屋外での歩行練習を行った。この日は外野のポール間を2往復。仲間の練習を見守るなど約25分間、汗を流した。石井は2月の沖縄キャンプ中に左アキレス腱を断裂。選出されていたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）も辞退。「左アキレス腱断裂縫合術」を受けて退院し、2月27日からリハビリを開始していた。石井は昨季、