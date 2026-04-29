タレントの神田愛花が２９日自身のインスタグラムを更新。前日に休養を発表した夫のバナナマン・日村勇紀について言及した。神田は「いつも私のＩｎｓｔａｇｒａｍを見て下さっている皆様へ発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と日村に休養を改めて報告。「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります食べる事が