けさ、東京・福生市の路上で男がハンマーのようなもので男性を殴ったあと、駆け付けた警察官に催涙スプレーのようなものを噴射するなどし、あわせて7人がけがをしました。男は現在、自宅に立てこもっていて、警視庁が説得を続けています。きょう午前7時半前、福生市加美平の路上で「ハンマーを持っている人がいる。1人を殴っている」と近くにいた人から110番通報がありました。警視庁によりますと、路上で母親と一緒にいた30代から