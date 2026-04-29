東京・葛飾区で、男性4人が催涙スプレーをかけられ金塊2キロが奪われた事件で、犯行は3分未満だったことが分かりました。きのう午後、葛飾区東新小岩で、男性4人が2キロの金塊を換金のためかばんに入れて持っていたところ、3人組の男に催涙スプレーをかけられるなどして金塊を奪われました。近くの防犯カメラには、容疑者とみられる男らが突然襲いかかりもみ合いの末、黒いかばんを奪って逃走する様子が映っています。その後の取材