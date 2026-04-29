タレントの神田うのさん（51）が2026年4月24日、自身のインスタグラムを更新。モデルショットを披露した。「身体も心も整えていかないと」神田さんは、小学館の「reShine（リシャイン）」に登場したことを告知するとともに、タンクトップとストライプ柄のパンツのコーデで、さまざまなポーズを決める撮影中の様子を投稿した。また、「改めて9年後の還暦に向けて大人の階段を上がっていけるよう身体も心も整えていかないとと思いま