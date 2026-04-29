体をうまく動かすことができない「運動症群(MD)」に含まれる３つの症状とは？ ・意思とは無関係にまばたきなどが繰り返される「チック症（ TD）」 ・複数の動作を連携させる協調運動が困難な「発達性協調運動症（ DCD）」 ・目的のない行動を繰り返す「常同運動症（ SMD）」 身体のコントロールが困難な状態 体を動かすことに何らかの困難がある「運動症群（ＭＤ）」には、「チック症（ＴＤ）」「発達性協調運