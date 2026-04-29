認知症の人は誰もいないのに人がいると勘違いしてしまう…本人だけにはっきり見える世界とは 他の人には見えないものが本人にははっきりと見える世界 ○エピソード 母は夜に、「部屋の隅に兵隊さんがいる」と、決まった場所を指さしてよく言います。でも、誰もいません。また、エアコンの吹き出し口を指さし、「そこからどんどんフィルムが出てきている」とも言います。ちょっと怖いです。 【あるある行動】実際には