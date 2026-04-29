やりたい気持ちを満たしながら指先を鍛えられる「ひっぱりボード」や「スカーフ出し」の作り方 ひっぱりボード 推奨年齢6～7ヵ月頃あそび制作 りっきー 冷蔵庫や壁などにフックで吊るして、いつでもひっぱりあそびができます。同じ色のひもを2つの穴から表側に出し、ものを結びつけるだけなので、製作が苦手な人でも安心。 この力が伸びる！ 子どもから少し遠い位置に配置