お笑いコンビ・千鳥の大悟が、FUJIWARA・藤本敏史の殺風景な自宅環境を心配し、新生活を彩るための家具選びに連れ出した。【映像】何もないフジモンの自宅＆娘の存在を感じる冷蔵庫4月28日放送の『テレビ千鳥』（テレビ朝日系）では、「先輩の家具を買いに行きたいんじゃ!!」と題し、藤本の自宅に置く新たなローテーブルを探すロケを敢行。大悟は、藤本の自宅が「大学生のひとり暮らし」のように何もなく、後輩を招いて行う「