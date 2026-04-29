２０１２年４月に群馬県藤岡市の関越自動車道で乗客７人が死亡、３８人が重軽傷を負ったツアーバス事故は２９日、発生から１４年となった。現場の高架下に設けられた献花台には遺族ら約２０人が訪れ、発生時刻の午前４時４０分頃に合わせて犠牲者を追悼した。次女の智加子さん（当時２９歳）を亡くした金沢市の松本清さん（７５）も目を閉じて、静かに手を合わせた。松本さんは心臓が悪く、昨年５月に手術を受けた。「もう来ら