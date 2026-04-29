【山田美保子のミホコは見ていた！】冒頭でいきなり、「りくりゅうの引退会見を見てました」と挨拶したのは２８日、都内で行われた「ドリエルユアリズム新ＣＭ発表会〜目覚めよ、眠りのリズム〜」に登壇した香取慎吾。その後は新ＣＭの撮影秘話や睡眠時間について話したり、元気な朝の象徴として懐かしの「おっはー！」を披露したり、稲垣吾郎や草磲剛の名前を盛り込んだりとサービス精神満載のイベントだった。エン