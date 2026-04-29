藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月28日（火）の同番組では、番組イベントに集まった視聴者ママたちの悩みをテーマに、藤本と横澤がトークを繰り広げた。そのなかで横澤は、自身の妊娠中の不安定なメンタルについて語り…。【映像】藤本美貴＆横澤夏子、妊娠中女性の「1時間泣き喚いた」話に共感現在妊娠8カ月のママから寄せられた悩みは、「妊娠中、情緒不安定になることはありまし