日本政府は2021年9月にデジタル庁を発足させ、「デジタルトランスフォーメーション（DX）」を加速させている。オラクルやマイクロソフトといったグローバル・ビッグテック企業の代表が相次いで来日し、対日投資を発表している。【注目】摩擦続く日中関係に韓国経済誌「中国の不満は極限に」まず、今年4月3日に来日したマイクロソフトのブラッド・スミス副会長は2029年までの4年間で100億ドル（約1兆5912億円）を投じ、日本国内での