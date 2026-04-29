ワルファリン以外にも、納豆の成分が影響を及ぼす可能性のある薬があります。また、免疫力が著しく低下している方にとっては、納豆菌（生きた菌）の摂取が思わぬリスクになる場合があります。抗生物質や免疫抑制剤を使用中の方が知っておきたい注意点を整理します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。