開催：2026.4.29 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 0 - 1 [レイズ] MLBの試合が29日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレイズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。 5回表、3番 ジョナサン・アランダ 初球を打ってライトへのタイムリӦ