28日夜、ホルムズ海峡を通過した日本の大型原油タンカーをめぐり、通過のためのイラン側との交渉に、日本政府が関与していたことが分かりました。イランメディアは日本時間の28日夜、石油元売り大手の出光興産グループが所有・運航する大型の原油タンカー「IDEMITSU MARU」が、イランの許可を得てホルムズ海峡を通過したと伝えました。アメリカのイラン攻撃以降、日本の元売り大手が所有する船舶がペルシャ湾内から出たのは初めて