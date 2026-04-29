◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）乱戦でかき消されてしまいそうだが、初回に見せた小幡竜平内野手（25）の守備には、神宮球場の記者席で「えぐっ」と思わず声が出た。初回、先発の才木が1死一、二塁のピンチを招きサンタナの放った中前へ抜けようかという強烈なゴロに飛びついたのは小幡だった。イレギュラーしたのか手前で高く跳ね上がった打球にグラブを懸命に伸ばしてダイビングで好捕。そのまま