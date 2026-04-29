フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、夫でお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が体調不良で当面の間休養に専念することをインスタグラムを通じて改めて報告。これを受けて、ファンからエールや気遣う声が殺到した。神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様へ」と題して投稿。「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送り