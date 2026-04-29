アメリカの人気歌手テイラー・スウィフトさんが自らの写真や音声の商標を出願したことが分かりました。アメリカ特許商標庁の資料によりますと、商標が出願されたのは今月24日で、コンサートで衣装を着たスウィフトさんがステージに立つ画像が1点。「こんにちは、テイラー・スウィフトです」などと話す音声ファイル2点、合わせて3点となっています。ロイター通信によりますと、理由についてスウィフトさんの広報担当者や弁護士はコ