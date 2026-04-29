米IT大手グーグルのロゴ＝3月、米テキサス州ヒューストン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手グーグルが、自社開発した人工知能（AI）「ジェミニ」に関して、米国防総省の機密業務向けの使用を容認することで同省と合意したことが28日、分かった。複数の海外メディアが報じた。軍事利用を含むとみられるが、米国民の大規模な監視や完全な自律型兵器は利用対象から除外されているという。報道によると、今回の合意