ドジャースは２８日（日本時間２９日）金銭トレードでブルージェイズからタイラー・フィッツジェラルド内野手を獲得したと発表した。ドジャースネーションのノア・カラマス記者は「フィッツジェラルドは元ジャイアンツの４巡目指名選手で、ＭＬＢ１７８試合で打率．２５２、ＯＰＳ．７３９を記録しています。彼はキャッチャーを除くすべてのポジションでプレーしています」と紹介。フィッツジェラルドは今季、ジャイアンツで開