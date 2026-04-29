アメリカ司法省はトランプ大統領と激しく対立しているFBI＝連邦捜査局のコミー元長官について、SNSを通じてトランプ大統領を脅迫したなどとして起訴されたと発表しました。アメリカブランチ司法長官代行「本日（28日）、ノースカロライナ州の大陪審はジェームズ・コミー（元長官）を2つの罪で起訴した」ブランチ司法長官代行は28日、コミー元FBI長官がSNSを通じて、トランプ大統領に対し命を奪い、身体に危害を加えるとの脅迫を