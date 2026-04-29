Image: CS01 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。骨伝導×空気伝導を採用した「OpenDual」の特長を、あえて一言でまとめるなら、「スマホなしで走り出せるオープンイヤーイヤホン」。ただし、この25gの筐体にはもう少し語りたくなる工夫が詰まっているので、順を追ってご紹介していきます。32GBの内蔵ストレージという選択肢