インスタグラムを更新バレーボールSVリーグ女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が28日、自身のインスタグラムを更新。自身がブランドアンバサダーを務めるスポーツウェアブランド「GIRAUDM」のウェアを着て、大胆にイメージチェンジしたオフの近影を公開。ファンを魅了している。「GIRAUDM」のオレンジ色のTシャツを着用して屋外を歩いている野中。スポーティーな装いで目を引くのはヘアスタイルだ。シーズン中には見られなか