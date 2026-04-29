「払ったほうが楽」女優の田中みな実が、会食の支払いについて私見を語った――。田中みな実○田中みな実は“ステルス”みたい? 「私はタイミングのプロですから」18日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)で、“奢り奢られ”論争の話題になり、「例えば、同世代の4人の女の子とご飯食べて。私がサラッと払ってたら、それはそれでめちゃくちゃ感じ悪いですよね」と話した田中。続け