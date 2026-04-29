スマホを探してバッグの中をゴソゴソ……そんなあるあるを、おしゃれに解決してくれるアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】に登場。肩にかけて使えるスマホショルダーだから、両手が空いて身軽に動けるところも魅力です。特に今季の新作には、アクセ感覚で使えて一気に華やぐフリルデザインがお目見え。スリコなら主役級デザインも1,000円以下で手に入るから、ぜひこの機会にチェックしてみて。 爽やかな甘さを楽