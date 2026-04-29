筆者の話です。夫と一緒に掃除をすることになった週末、思いがけない展開になりました。同じ時間の過ごし方に、こんなにも違いがあるとは──。 始まる掃除 週末、夫と一緒に掃除をすることになりました。私は軽く片付けを済ませて、そのあと買い物や食事の準備をする予定でいたのですが、夫の様子はどこか違って見えます。 いつもの掃除の延長のように考えていた私は、テーブルの上を整えたり、使い終わったも